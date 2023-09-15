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"يبقى أن الحلّ هو بتسوية سياسية"... قبلان: لبنان مفتوح على أسوأ الأزمات

15
SEPTEMBER
2023
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لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، وتطرّق فيها إلى الوضع السياسي، حيث أوضح أنّه "لا يُمكن عزل واقع البلد عن اللعبة الأمنية الخطيرة التي تجري في مخيم عين الحلوة، خاصة أن أوامر التشغيل الخارجية خطيرة، ولها صلة باللعبة الدولية التي تعمل على استنزاف البلد، والمطلوب تأكيد السيادة اللبنانية على الأرض، والحلّ يكمن بالإنقاذ السياسي، ودون تسوية رئاسية هناك من يريد إغراق البلد بكوارث طاحنة من النزوح الجديد والاستنزاف النقدي والمعيشي والفلتان والبطالة والجريمة، في سياق مشروع أمريكي يعمل على تفتيت لبنان وتمزيقه".

ووجه المفتي قبلان خطابه "للحكومة التي تحاول أن تعمل"، مذكرًا إيّاها أنّ "إنقاذ الموسم الدراسي أولوية مطلقة، كما حماية اليد اللبنانية العاملة والأسواق اللبنانية والأرزاق والأمن الوطني ومنع النزوح من الفوضى والمنافسة غير المشروعة وضرب المصلحة الوطنية أيضاً ضرورة بحجم وجود لبنان".

وشدد على أنّه "لقيام لبنان لا بد من إعادة هيكلة المصارف وضمان ودائع الناس، ودون مصارف لا إمكانية للنهوض الاقتصادي، ودون تضامن وطني لا إنقاذ للبنان".

 وخاطب قبلان اللبنانيين والقوى السياسية بالقول: "لبنان مفتوح على أسوأ الأزمات، واللعبة الدولية تخترق حصوننا الوطنية، وتتلاعب بأعمق مفاصل البلد، والأخطر في هذا السياق ترسانة الجمعيات التي تمّ تشكيلها على طريقة الجيوش الغازية بسواتر مدنية وإنسانية، وأخطر منها اختراقها الأمن السيادي لداتا المعلومات الوطنية، في كافة القطاعات، بما فيها القطاعات الأمنية، وتعيد تجنيد الكثير من الشعب اللبناني كجزء من لعبة اغتيال لبنان، وجمعيات بعض السفارات جزء منظّم من هذه الجيوش الخطيرة، ويبقى أن الحلّ هو بتسوية سياسية سريعة قبل فوات الأوان".
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