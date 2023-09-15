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تحذير من نقابة عمال "كهرباء لبنان"

15
SEPTEMBER
2023
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عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان, اجتماعاً استثنائياً اليوم, وعلى جدول اعمالها بنداً واحداً, الاشكال الذي حصل في دائرة انطلياس مع رئيسها وموظف من شركة BUS, احدى شركات مقدمي الخدمات.

وأصدرت بياناً جاء فيه: "تسأل النقابة القيمين على المشروع, هل اصبحت المؤسسة رديفة او رهينة لشركات مقدمي الخدمات ام انها ام الصبي ؟!".

واستكمل البيان, "وقف انتهاك صلاحيات المؤسسة ومستخدميها المنصوص عنها في القوانين الخاصة بالمؤسسة."

واضاف, "تستنكر النقابة ما جرى بالأمس في دائرة انطلياس والضغط الذي تمارسه شركة BUS بعدم حضور موظفيها للعمل في الدائرة المذكورة اليوم".

وتابع, "تطلب النقابة من لجنة DSP توجيه كتاب شديد اللهجة لشركة BUS وعدم التساهل في هذا الموضوع وتلزمها حدود التعاطي مع كافة رؤساء الدوائر والموظفين على كافة الاراضي اللبنانية".

وختم البيان, "تحذر النقابة من التراخي بصلاحيات المؤسسة وصلاحيات موظفيها وإلا ستجد نفسها مضطرة الى اتخاذ خطوات مناسبة حفاظاً منها على سلامة المرفق العام وعلى كرامة الموظفين".

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