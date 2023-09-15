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ارتفاع في درجات الحرارة..!

15
SEPTEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم، مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية واستقرارها على الساحل، مع تشكل الضباب في الفترة المسائية على المرتفعات؛ بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة التالي:

الحال العامة: طقس صيفي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها على الساحل، بينما تكون فوق معدلاتها في الداخل بحدود الدرجتين، يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. 

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف إجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة معتدلة.

السبت: صاف الى قليل الغيوم، مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية واستقرارها على الساحل، يتشكل الضباب في الفترة المسائية على المرتفعات؛ بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية.

الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة مع ضباب على المرتفعات.

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