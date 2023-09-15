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قوى الأمن أعلنت توقيف أفراد شبكة تقوم بنقل المخدّرات من البقاع إلى بيروت والاتجار بها وترويجها

15
SEPTEMBER
2023
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف أفراد شبكة تقوم بنقل المخدّرات من البقاع إلى بيروت، وتخزينها داخل 3 شقق والإتجار بها وترويجها، كما ضبطت كمية كبيرة من المواد المخدّرة.
 
وفي التفاصيل، أوضحت المديرية في بلاغ لها أنّ "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شبكة بتخزين وتوضيب المخدّرات داخل إحدى الشقق في محلة الرويس، بالإضافة إلى الإتجار بها وترويجها على عدد من الزبائن".
 
 
 
ولفتت إلى أنّه على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد الشبكة المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويتهم، وتم تحديد /3/ شقق مستخدمة من قبلهم لتخزين وتوضيب وتجارة وترويج المخدرات في محلّتَيْ الرويس وبرج البراجنة، وهم كل من (ع. ا. ح.) من مواليد عام 1971، (ع. ح.) من مواليد عام 1974، (ن. ح.) من مواليد عام 1989، وهي زوجة الأول، ويوجد بحقها مذكرة إلقاء قبض بجرم مخدرات، (س. ج.) من مواليد عام 1977 و(ق. ع.) من مواليد عام 1971، وجميع من الجنسية اللبنانية.
 
هذا، وأفادت المديرية، بأنّه "بتاريخ 05-09-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة عملية متزامنة في محلَّتَيْ الرويس وبرج البراجنة، داهمت خلالها الشقق المذكورة وأوقفت الثلاثة الأوائل داخل شقة في محلة الرويس والثالثة والرابع داخل شقة في محلة برج البراجنة. وخلال عملية التوقيف حاول الأول الفرار من الدورية ومقاومة عناصرها إلا أنه تمت السيطرة عليه".
 
وبتفتيش الشقة في محلة الرويس، تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات على الشكل التالي:
 
-/132/ حبة مخدرة بألوان مختلفة (أبيض - اصفر - زهر - ازرق - بنفسجي - برتقالي) موضبة في أكياس نايلون.
 
-/136/ حبة مخدرة مختلفة الأنواع (carisoparadol - buprenorphine - ترامال - ترامادول - كبتاغون
 
‏neodol) موضبة في أكياس نايلون.
 
-/16/ مظروفًا بداخله مادة حشيشة الكيف - علبة مجوهرات بداخلها أكياس نايلون تحتوي على كمية من حشيشة الكيف.
 
-/4/ مظاريف بداخلها نبات أخضر اللون.
 
-/949/ مظروفًا بداخله بودرة سمراء وبيضاء مدوّن عليها أعداد مختلفة، من بينها حبوب كريستال.
 
-/9/ حناجر بداخل كل منها سائل شفاف نوع ketamine – حنجر ريفوتريل فارغ- ميزان حساس - سكين ست طقات عدد ۲ - هواتف خلوية- ومبلغ مالي.
 
وبتفتيش الشقّتَيْن في محلة برج البراجنة ضبط داخلهما كمية من المخدرات على الشكل التالي:
 
-كيس من النايلون الشفاف بداخله /17/ حبة صفراء اللون.
 
-/5/ أكياس نايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف.
 
-كيسين نايلون بداخلهما مادة نباتية لون أخضر.
 
-/4/ أكياس نايلون بداخلها كمية من الحبوب الصفراء - حنجر دواء ريفوتريل بداخله حبوب صفراء اللون.
 
- /20/ مظروفًا بداخلها بودرة سمراء اللون مدوّن عليها أعداد مختلفة.
 
- /2034/ حبة مخدرة مختلفة النوع (neodol - ترامال رابيد - ترامال كابس - ترامادول - bupromorphine)‏
 
-/82/ حنجور دواء ريفوتريل.
 
- مبلغ مالي، وهاتفين خلويين، ورخصة سوق عمومية.
 
وأكّدت المديرية أنّ "بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم بنقل المخدرات من البقاع إلى بيروت وتخزينها وتوضيبها داخل المنازل الثلاثة، إضافة إلى الإتجار بها وترويجها لعدد كبير من الزبائن"، و"أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
 
 
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