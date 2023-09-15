الهدوء يلف مخيم عين الحلوة..

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يسود الهدوء كافة محاور القتال في مخيم عين الحلوة بعد سريان اتفاق وقف اطلاق النار الذي جرى التوصل بمساعي من رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث التقى أمس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية" عزام الأحمد وعضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق.

رئيس مجلس النواب تلقى اتصالاً من النائب عبد الرحمن البزري وبحث معه الجهود التي تبذل لتثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة تداعياته ومنع خروقاته.

كما تلقى اتصالاً مماثلاً من الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب سعد الذي دعا الى اجتماع يعقد في منزله اليوم الجمعة بمشاركة نواب ومرجعيات دينية، وفعاليات سياسيّة وإقتصادية وإجتماعية، لبحث تداعيات الأحداث الخطيرة في المخيّم.