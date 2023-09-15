مقاصة «بلومبيرغ» في مصرف لبنان..

A + A -

تبيّن أن مصرف لبنان هو من سيقوم بتسوية العمليات (المقاصة) بالدولار الفريش التي يفترض أن تتم عبر منصّة «بلومبيرغ» لبيع وشراء الدولارات.

وتعتقد مصادر في المصرف أن العمليات ذات الأرقام الكبيرة فقط هي التي ستُسجل على المنصّة، لكن سيبقى السعر الذي تحدّده المنصّة هو سعر الصرف المرجعي في لبنان. آلية العمل على المنصّة تتضمن توقيع المصارف بروتوكولاً مع مصرف لبنان يتيح لها تغذية حساباتها لديه بالفريش، ويتيح له تحريك هذه الحسابات بالاستناد إلى العمليات المنفذة. وفور بدء عمل المنصّة، يتوقع أن يوقف مصرف لبنان العمليات التي ينفذها حالياً لشراء الدولارات من السوق.