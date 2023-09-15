رئيس وفد صندوق النقد: معظم الودائع لم تعد موجودة!

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قال رئيس وفد صندوق النقد الدولي أرنستو راميريز، أمام الهيئات الاقتصادية، إن الأجواء إيجابية للمرّة الأولى مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لكنه تساءل عما إذا كان منصوري سيصمد أمام الضغوط السياسية في المرحلة المقبلة لتلبية طلبات الحكومة بالتسديد بالدولار. وبحسب رجال أعمال حضروا اللقاء، أشار راميريز إلى أن «بعض من التقيناهم يفكّرون في الانتخابات النيابية المقبلة، إذ إنهم يعلمون أن معظم الودائع لم تعد موجودة، وأن أيّ التزامات تجاه المودعين تضرب إمكانية إعادة تسديد القروض التي سيحصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي ومن تسديد قروض الدول المانحة الأخرى».