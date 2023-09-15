عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 أيلول 2023

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الأخبار: عين الحلوة: التغريبة المستمرة

لودريان: عدنا إلى النقطة الصفر

تسوية أوّلية على طريق الحلّ الشامل: وفد من «أنصار الله» في السعودية







الديار: سيناريوهات خطيرة رسمت لـ«عين الحلوة» وبري يُـنجز «وقف للنار» رغم الخروقات

لا خرق رئاسياً... موجات النزوح تتعاظم والمسؤولون يتقاعسون



نداء الوطن: النار تخمد في "عين الحلوة" ومعالجة أسباب اندلاعها لا تزال عالقة

بيروت تودِّع لودريان... وقطر تنطلق لتكوين إجماع رئاسي



النهار: تصاعد "الخيار الثالث" والأزمة بين البابا وماكرون

البناء: بري يتدخّل في عين الحلوة: تخلّي فتح عن الحسم العسكري وضغط حماس لتسليم المطلوبين لودريان والبخاري يؤكدان التنسيق الفرنسي السعودي على دعم مبادرة الحوار طريقاً وحيداً لقاء النواب السنّة ميني حوار: 22 نائباً من كل الاتجاهات السياسيّة يختبرون مناقشة الخيارات

الجمهورية: رعد لـ فرنجية: أنت مرشحنا الوحيد

اللواء: إنفراجات متلازمة في الملفات الساخنة في لبنان واليمن

لقاء اليرزة يُطلق دينامية المشاركة ورعد في بنشعي.. واختبار جديد لفك الإشتباك في عين الحلوة

l'orient le jour: Coup de pouce saoudien à la nouvelle approche française