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عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 أيلول 2023

15
SEPTEMBER
2023
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الأخبار: عين الحلوة: التغريبة المستمرة
لودريان: عدنا إلى النقطة الصفر
تسوية أوّلية على طريق الحلّ الشامل: وفد من «أنصار الله» في السعودية

 

 


الديار: سيناريوهات خطيرة رسمت لـ«عين الحلوة» وبري يُـنجز «وقف للنار» رغم الخروقات
لا خرق رئاسياً... موجات النزوح تتعاظم والمسؤولون يتقاعسون

 

 

 


نداء الوطن: النار تخمد في "عين الحلوة" ومعالجة أسباب اندلاعها لا تزال عالقة
بيروت تودِّع لودريان... وقطر تنطلق لتكوين إجماع رئاسي

 

 

 


النهار: تصاعد "الخيار الثالث" والأزمة بين البابا وماكرون

 

 

 

البناء: بري يتدخّل في عين الحلوة: تخلّي فتح عن الحسم العسكري وضغط حماس لتسليم المطلوبين لودريان والبخاري يؤكدان التنسيق الفرنسي السعودي على دعم مبادرة الحوار طريقاً وحيداً لقاء النواب السنّة ميني حوار: 22 نائباً من كل الاتجاهات السياسيّة يختبرون مناقشة الخيارات

 

 

 

الجمهورية: رعد لـ فرنجية: أنت مرشحنا الوحيد

 

 

 

 

اللواء: إنفراجات متلازمة في الملفات الساخنة في لبنان واليمن
لقاء اليرزة يُطلق دينامية المشاركة ورعد في بنشعي.. واختبار جديد لفك الإشتباك في عين الحلوة

 

 

 

 

l'orient le jour: Coup de pouce saoudien à la nouvelle approche française

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