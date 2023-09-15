عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 أيلول 2023

الأخبار: عين الحلوة: التغريبة المستمرة
لودريان: عدنا إلى النقطة الصفر
تسوية أوّلية على طريق الحلّ الشامل: وفد من «أنصار الله» في السعودية
الديار: سيناريوهات خطيرة رسمت لـ«عين الحلوة» وبري يُـنجز «وقف للنار» رغم الخروقات
لا خرق رئاسياً... موجات النزوح تتعاظم والمسؤولون يتقاعسون
نداء الوطن: النار تخمد في "عين الحلوة" ومعالجة أسباب اندلاعها لا تزال عالقة
بيروت تودِّع لودريان... وقطر تنطلق لتكوين إجماع رئاسي
النهار: تصاعد "الخيار الثالث" والأزمة بين البابا وماكرون
البناء: بري يتدخّل في عين الحلوة: تخلّي فتح عن الحسم العسكري وضغط حماس لتسليم المطلوبين لودريان والبخاري يؤكدان التنسيق الفرنسي السعودي على دعم مبادرة الحوار طريقاً وحيداً لقاء النواب السنّة ميني حوار: 22 نائباً من كل الاتجاهات السياسيّة يختبرون مناقشة الخيارات
الجمهورية: رعد لـ فرنجية: أنت مرشحنا الوحيد
اللواء: إنفراجات متلازمة في الملفات الساخنة في لبنان واليمن
لقاء اليرزة يُطلق دينامية المشاركة ورعد في بنشعي.. واختبار جديد لفك الإشتباك في عين الحلوة
l'orient le jour: Coup de pouce saoudien à la nouvelle approche française