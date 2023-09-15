أسرار الصحف ليوم الجمعة 15 أيلول 2023

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قال مصدر نيابي إن اجتماع نواب الطائفة السنيّة في السفارة السعودية بحضور المفتي عبد اللطيف دريان والسفير السعودي وليد البخاري مع المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان كان بروفة للحوار النيابي الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لأن المشاركين يمثلون عملياً كل الاتجاهات من معارضي الحوار المشاركين في جبهة المواجهة وترشيح ميشال معوّض وجهاد أزعور، وكذلك مؤيدي ترشيح سليمان فرنجية ومؤيدي الحوار.



خفايا

قال مصدر فلسطيني قيادي يتابع مسار أحداث عين الحلوة إن ما أظهرته التطوّرات يؤكد أن التفجير كان بمبادرة من الجماعات الإسلامية ضمن خطة تضمّنت عودة المبعدين، وكان اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ضمن الخطة وأن حركة حماس كانت تؤيّد تفاهم وقف النار وتسليم المطلوبين إلى أن شعرت بأن حركة فتح تريد توظيف التأييد لحسم عسكري تخشى حماس أن يُغيّر توازنات المخيم وأن تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري أعاد الأمور إلى نصاب التفاهم الأصلي التزام فتح بوقف النار ومساهمة حماس بتسليم المطلوبين.





اللواء: أسرار

لغز



فوجئ نواب التقوا بعثة صندوق النقد الدولي أن التركيز ينصب على مصير الودائع، لا سيما ذات الأرقام المليونية!

غمز

تتولى جهات محلية، مسلَّحة حماية المعابر في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبالتالي، هي من يتحكم بالتدفقات البشرية، عبرها..



همس

اتخذت الاجتماعات المعلنة والبعيدة، عن الأضواء لوقف تداعيات النزوح السوري، قرارات جريئة، بقيت في عهدة الوزارات المعنية..



نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ رئيس كتلة نيابية نقل إلى قيادة حزبه بعد لقائه مسؤولاً رفيعاً غير مدني، قول الأخير إنّ تقديرات «الحزب» عنه مخطئة.

حرص دبلوماسي بارز على الاتّصال شخصياً بكل النواب الذين شاركوا في لقاء سياسي عقد في دارته.

يقوم منسّق الحكومة لدى اليونيفيل العميد منير شحادة بتسويق اسمه لدى رئيس الحكومة وبتغطية من قائد اليونيفيل ليبقى في وظيفته بالصفة المدنية بعد أن يحال على التقاعد أواخر الشهر الحالي.