بو حبيب بعث برسالة تعزية إلى رئيس حكومة الوحدة الليبية

A + A -

وجه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد الدبيبة، رسالة تعزية أعرب فيها عن "بالغ الأسى بالمصاب الجلل والفاجعة الكبيرة التي حلت بليبيا الشقيقة".

وتقدم الوزير بو حبيب من "الرئيس دبيبة ومن ليبيا حكومة وشعباً ومؤسسات ،بأحر التعازي بالضحايا الذين سقطوا بفعل الأعاصير العاتية والفيضانات الكبيرة التي اجتاحت ليبيا حاصدة الارواح البشرية ومخلفة اضرارا مادية".

وسأل في رسالة التعزية "المولى العليَ القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يعجل بشفاء المصابين، وجلاء مصير المفقودين وأن يمد ليبيا العزيزة حكومة وشعبا بالعزيمة والصبر لمعالجة الآثار الكارثية للنكبة التي حلت بها".