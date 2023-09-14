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خاص - هذا هو مضمون لقاء رعد - فرنجية وهكذا أجاب بري لودريان على طلبه...

14
SEPTEMBER
2023
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غريس مخايل
أكد مصدر مطّلع على أجواء حزب الله للـtayyar.org أن اللقاء بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ورئيس تيار المرده سليمان فرنجية قد حصل اليوم وهو ليس كما كُتب أنه للطلب من فرنجية سحب ترشيحه إنما للبحث في نتائج زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ومرحلة ما بعد لودريان.

ويقول المصدر إن أجواء زيارة لو دريان فحواها أن الموفد الفرنسي أتى بطرح جديد وهو الذهاب نحو خيارات رئاسية بديلة، وقد أبلغ هذا الأمر للرئيس بري بداية، فأجابه الرئيس بري: "ما في مشكلة ولكن ما نطرحه نحن في فكرة الحوار يذهب أبعد من ذلك بكثير لذلك من المستحب التركيز على ضرورة حث الاطراف على المشاركة بالحوار الذي من سيليه جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقال المصدر: "قبل لقاء رعد مع قائد الجيش وبعده مرشح حزب الله هو سليمان فرنجية، وهذا الموقف أُبلغ الموفد الفرنسي به". ورداً على سؤال حول سحب فرنسا يدها من ترشيح فرنجية بدليل حديث لو دريان عن الانطلاق من الصفر، رأى المصدر أن لو دريان تحدّث مع المكونات كلّ بحسب أهوائه وما يريد ان يسمعه بعدما تبيّن الا مبادرة فرنسية جديدة جديّة، ولا حتى طروحات.

وقد استبعد المصدر أن يدعو بري الاسبوع المقبل الى جلسة حوار الأسبوع المقبل بمن حضر.

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