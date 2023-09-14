الطاشناق: اللقاء بين بقرادونيان ولودريان إيجابي ومثمر

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التقى الأمين العام لحزب الطاشناق رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، اليوم، المبعوث الفرنسي جان إيف لو دريان.

وأفاد بيان للطانشناق أن "خلال اللقاء، دار النقاش حول نتائج محادثات لودريان مع الأطراف السياسية حول انتخاب رئيس للجمهورية".

وأشار إلى أن "النقاش كان مثمرا وإيجابيا، حيث تم التشديد على ضرورة استكمال الاتصالات والمناقشات مع الأطراف اللبنانية والعمل على الابتعاد عن وضع الشروط والخطابات ذات السقف العالي للوصول إلى انتخاب رئيس توافقي، كمدخل أساسي لبدء العمل في حل الأزمة الراهنة في البلد".