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الحلبي عرض شؤونا تربوية مع بهية الحريري ووفد من "مؤسسة العرفان"

14
SEPTEMBER
2023
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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائبة السابقة بهية الحريري ترافقها الدكتورة روبينا ابو زينب ، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار الإعلامي البير شمعون.

وكان عرض للمراحل التي قطعتها التحضيرات لتطبيق مذكرة التفاهم المتعلقة بالبكالوريا الدولية ووضعت السيدة الحريري الوزير في أجواء الأصداء الإيجابية التي لاقتها المذكرة ، وان خمسة وعشرين خبيرا في البكالوريا الدولية قدموا خبراتهم تطوعا للمشروع ، كما ان السيدة الحريري أمنت شخصيا الموازنة للسنة الأولى ، وطلبت اختيار 12 مدرسة للتطبيق كعينة اولية.

وشكر الحلبي للحريري "وقوفها الدائم إلى جانب وزارة التربية في أصعب الظروف" ، وعبر عن تقديره لنشاطها وأفكارها المتجددة لخدمة التربية، كما شكرها على "تأمين الموازنة المطلوبة للسنة الأولى من المشروع وكلف الإدارة تحديد المدارس المشاركة".

ثم كان بحث في موضوع تأمين إيجارات المدارس الرسمية بقيمة مرضية للمالكين لكي تستمر المدارس في عملها ، وقد طمأنها الوزير إلى أن التوجه لرفع قيمتها بنحو سبعة اضعاف تبعا للسنة التي عقد في خلالها الإيجار .

كذلك جرى البحث في التحول التربوي الذي بدأ العمل عليه من خلال الأنشطة في الشبكة المدرسية لصيدا والجوار ، وكذلك موضوع التغيير المناخي وضرورة إدخاله في المناهج الجديدة، ووضع الحلبي الحريري في أجواء إنجاز المركز التربوي لخلاصات الأوراق المساندة للإطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، والذي يتناول التحول التربوي والذكاء الإصطناعي والتغير المناخي إضافة إلى قضايا عالمية ومحلية .

ثم استقبل الحلبي رئيس "مؤسسة العرفان التوحيدية" الشيخ نزيه رافع والدكتور رامي عز الدين ، وتناول البحث قضايا تربوية تتعلق بمدارس العرفان.

كذلك استقبل المدير العام لشركة CMA CGM في بيروت جو دقاق ونائبة المدير تانيا عز الدين ، وتسلم منهما دعوة لحضور حفل توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة ومعهد البوليتكنيك في باريس يهدف إلى تأمين منح لطلاب لبنانيين .

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