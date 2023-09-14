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لودريان يكشف: سأتعاون مع بري... وعلينا العودة إلى الدائرة "صفر"!

14
SEPTEMBER
2023
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أكد المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان خلال استقباله رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي أنه سيتعاون مع الرئيس نبيه بري للذهاب إلى حوار والتوصل لإنتاج توافق حول اسم رئيس الجمهورية العتيد.

وفيما أكد كرامي لمضيفه أنه "على إستعداد كامل للتشاور والحوار مع سائر الأطراف بقلب مفتوح ومن دون شروط مسبقة".

وأضاف لودريان ان "الواقعية تفرض الإقرار بأن الاسمين المطروحين للرئاسة فرنجية وأزعور لم يحققا نسبة الاصوات المطلوبة ولن يتمكنا من ذلك كما يبدو".

 وتابع، "لذلك علينا العودة إلى الدائرة صفر ويجب أن يكون هناك توافق على اسم رئيس ولا يتم ذلك إلا من خلال التوافق كما على الأطراف السياسية الذهاب إلى عملية الانتخاب من دون اسماء مسبقة".

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