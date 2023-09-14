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وهاب للشيخ حكمت: الجهاد يكون ضد العدو أو المحتل... والإيراني ليس عدواً

14
SEPTEMBER
2023
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه الخاص في منصة X: "الشيخ حكمت الهجري يحظى بمحبتي وإحترامي لهذا البيت لا يوازيه شيء والمرحوم الشيخ أحمد هو بمثابة والد لي ومحبتي له ليس لها حدود . ولكن شيخ أحمد هذه العشيرة مسؤوليتنا ودم أبنائها أمانة في رقابنا ولا نغامر بدم واحد منها إلا دفاعاً عن عرضنا وديننا وشرفنا وأرضنا

 

شيخ حكمت إحسبني شقيقك الصغير واستمع لأسئلتي . الجهاد يا شيخنا يكون ضد العدو أو المحتل . والإيراني ليس عدواً لنا وأنت تعرف التوحيد جيداً . أما إذا كان الإيراني يحتل هو أو حزب الله مناطق في السويداء فأنا مستعد لحمل السلاح ومقاتلته إلى جانبك وجربنا إذا أردت.
ثالثاً يا شيخي وحبيبي وأخي الأكبر لم يعد لهذا الكلام آذاناً صاغية في الخليج أو عند الأميركيين ولا في الأردن وأنت أكثر من تعرف ذلك . ما يجري في عُمان أكبر منا جميعاً ولا يريد لا العربي ولا الأميركي الجهاد ضد الإيراني .الذي يريد الجهاد ضد الإيراني هو الإسرائيلي وأنا أعرف بأنك لست على هذه الموجه وليس بيتكم الكبير من يراهن هكذا رهانات . أتمنى أن يكون هذا الكلام لحظة تخلٍ وأنت جريء بما فيه الكفاية لتصحيحة . إقبل يدك من بعيد وحرصي على بيتكم لا يوازيه حرص"

 

 
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