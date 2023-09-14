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اتفاقية تعاون بين نقابة المحامين ومنتدى البرلمانيين العرب لتبادل الخبرات

14
SEPTEMBER
2023
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وقعت إتفاقية تعاون بين نقابة المحامين في بيروت ممثلة بالنقيب ناضر كسبارو "منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية - FAPPD" ممثلاً برئيسه النائب بيار بوعاصي في مقر النقابة. وتقوم هذه الاتفاقية على التعاون وتبادل الخبرات بكل الطرق المتاحة لتطوير التشريع وتحديثه في العالم العربي والاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى وبرلمانات العالم والتطور العلمي والتكنولوجي ومن خبرة نقابة المحامين في بيروت في مجال تحديث التشريع.

حضر اللقاء الى جانب بو عاصي وكسبار، الامين العام للمنتدى ألدكتور محمد الصمادي، نائبة رئيس المنتدى ورئيسة لجنة السكان والتنمية في نقابة المحامين الدكتورة سمر حداد وأعضاء مجلس النقابة مايا زغريني وعماد مارتينوس ووجيه مسعد وعضوي لجنة السكان المحاميين نجيب حرب وايلي رفول.

بو عاصي

واشار بو عاصي في كلمته الى أن "هدف المنتدى من هذه الاتفاقية هو خلق اكادمية لتدريس علم "نص القوانين" legistic يستفيد منها النواب اللبنانيون والعرب للتدرّب على التشريع ومواكبة التحديثات العالمية. كما اكد العمل بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت على تحديد برنامج هذه الاكادمية والتواصل مع أصحاب الخبرات في علم "نص القوانين" legistic، على ان يتم الاستفادة من ذلك في الدول العربية العشرين الاعضاء في المنتدى".

ولفت الى ان "إقتراحات ومشاريع القوانين في لبنان ترسل الى النواب قبل 48 ساعة من الجلسات، فيما في فرنسا تعطى مهلة 6 أشهر كي يستطيع النواب التعمق في درسها"، كذلك، توقف عند "تجربة الاردن، حيث اي قانون ينشر قبل إقراره ويوضع online كي يستطيع جميع المواطنين إعطاء ملاحظاتهم وأرائهم".

كسبار

من جهته، توقف النقيب كسبار عند "الشيخوخة التي تصيب البلاد بمؤسساتها وقوانينها بحيث أصبح البلد هرماً"، مشيداً بـ"خطوة منتدى البرلمانيين العرب التي تساهم في الدفع لتحديث القوانين بشكل علمي وتطويرها".

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