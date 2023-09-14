الراعي للودريان: انتخاب رئيس هو المدخل الحصري لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية

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التقى البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، الموفد الفرنسي الخاص الى لبنان جان ايف لودريان الذي وضعه في اجواء نتائج اتصالاته ولقاءاته خلال زيارته الراهنة الى لبنان، واستمع من الراعي الى وجهة نظره حول آليات تحريك الملف الرئاسي الجامد.

من جهته، كرر البطريرك الراعي مواقفه المعلنة في شأن حرصه على ممارسة الديمقراطية واعتماد الدستور كآلية اساسية وطبيعية للحل، مؤكدا أنّ "انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الحصري لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية وعودة الحياة السياسية الى طبيعتها".بعدها التقى الراعي السفيرة الأميركية دوروثي شيا، التي اكدت أنّ بلادها "لن تألو اي جهد من اجل دعم لبنان والمساهمة في الإسراع في الإنتخاب رئيس للجمهورية، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيزيد الامور تعقيدا وخطورة على جميع المستويات".