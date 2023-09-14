"استبعاد" ميقاتي من قمّة بغداد ٣ التي يحضر لها ماكرون!

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كشف الصحافي تمام نورالدين عبر حسابه على منصة "أكس":

تم التوافق على استبعاد نجيب ميقاتي من قمّة بغداد ٣ التي يحضر لها ماكرون في تشرين الثاني .





وكان نورالدين غرد سابقا في الخامس من أيلول الحالي:

تحضرّ باريس لقمّة بغداد ٣ التي ستعقد في شهر نوفمبر تشرين الثاني في العراق ، ماكرون يريد دعوة بشار الأسد إلى قمة بغداد . لذالك اوعزت فرنسا الى بعض دول المنطقة لمطالبة سوريا بزيادة التعاون في مكافحة الإرهاب بحال كانت رغبة دمشق العودة الى الهيئات و المنظمات الإقليمية و الدولية. ماكرون تحدث عن الامر في الاجتماع السنوي الذي يجريه مع سفراء فرنسا، و اكد للسفراء ان اعادة دمج دمشق تستلزم منها زيادة التعاون في الحرب على الجماعات الإرهابية و تمكين اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم بعد اعطاء دمشق الضمانات اللازمة . فهل تنجح القمة ؟ هل تتمثل الرياض بحضور الامير محمد بن سلمان؟ هل تتمثل طهران بحضور إبراهيم رئيسي؟ هل ينجح ماكرون بتمثيل سوريا عبر حضور بشار الأسد؟ الدبلوماسية الفرنسية تعمل ٢٤/٢٤ ، و ماكرون سيرسل ممثليه الشخصيين الى عواصم المنطقة في محاولة لانجاح القمّة المؤتمر!