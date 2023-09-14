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الحلبي: وعدنا بسحب أول 1500 مليار الأسبوع المقبل...!

14
SEPTEMBER
2023
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أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، عقب اجتماع في السراي الحكومي، "أننا حثنا في موضوع صرف سلفة الخمسة آلاف مليار ليرة لبنانية التي سبق لمجلس الوزراء أن أقرها (من أجل ضمان العام الدراسي)، وستدفع على ثلاث دفعات من الان ولغاية رأس السنة"، مشيرًا إلى أنّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وعدنا بسحب أول 1500 مليار الأسبوع المقبل، وبحثنا أيضا في عملية الصرف وعملة الصرف ووجهة الصرف".

 إلى ذلك، التقى ميقاتي المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة نتاليا كانديم والمديرة الإقليمية للصندوق في الدول العربية ليلى بكر التي أعلنت "أننا كنا في طور النقاش بشأن مساعدة الصندوق لدولة لبنان، وأشار ميقاتي الى عدة قضايا منها القضايا الصحية والصحة الانجابية للجميع،بغض النظر اذا كانوا لبنانيين أو ضيوف للدولة، ووعدناه ان نعمل مع كافة المؤسسات اللبنانية لمعالجة هذه القضايا".

هذا، واستقبل ميقاتي وفدا من "منظمة فرسان مالطا"ذات السيادة برئاسة وزير التعاون الدولي والعمل الإنساني للمنظمة اليساندرو دي فرانسيس وحضور القائم بالأعمال فرانسوا ابي صعب، ومروان صحناوي، ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

 

إلى ذلك، رعى رئيس ميقاتي إطلاق منصة "فرصتك" التي يساهم كل من منظمة اليونيسف والبنك الدولي في تنفيذها بهدف تعزيز توظيف الشباب في الاقتصاد الرقمي للقرن الحادي والعشرين، والمشروع مموّل من السفارة الهولندية.

وشارك في الحفل وزراء التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الشباب والرياضة جورج كلاس، الإعلام زياد مكاري، العمل مصطفى بيرم، المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ممثل البنك الدولي جان كريستوف كاريه، ممثل منظمة اليونيسف في لبنان أدوار بيغبيدير، سفير هولندا في لبنان هانس بيتر وندر وود، ومنسق التنمية الاجتماعية في رئاسة مجلس الوزراء ميرفت نحاس.

 وبدوره، ذكر ممثل البنك الدولي كريستوف كاريه في كلمته أنّ "الشباب في لبنان اليوم يواجهون مشكلة أساسية في تأمين الوظائف والفرص وقد أظهرت دراسة للقوى العاملة في العام 2022 بأن معدل البطالة لدى الشباب من 15 الى 24 عاما هي نحو 47 بالمئة، وهذا يشير الى ضرورة تمكين الشباب في العالم رقمي لإيجاد وظائف ومن هنا تمنح التكنولوجيا الرقمية أملا لهؤلاء الشباب.

وأشار إلى مبادرة skilling up التي اطلقت في لبنان عام 2019 لإعداد الشباب لفرص عمل مستقبلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الرقمية، وقال: "أثرت هذه المبادرة بشكل ايجابي على أكثر من 20 الف مستفيد من خلال مشاريع مختلفة من بينها مبادرات تدريبية حول التشفير على الإنترنت للطلاب الشباب والتدريب الرقمي لطلاب الجامعات".

وأشار ممثل منظمة اليوتيسف بيغبيدير الى ان هذه المنصة أتت لمساعدة الشباب في الوقت الحرج وهي تؤمن وسائل التعليم والدورات التدريبية لتعزيز المهارات اللازمة مع تقديم التوجيه والتعليم وتحديد تطبيق كل ما يلزم للحصول على فرص عمل جيدة.

 واعرب السفير الهولندي فاندر وود عن سروره لاطلاق هذه المنصة المرتبطة بتوفير فرص الوظائف للشباب والحصول غلى التعليم والتدريب على الجودة وتوفير المهارات المطلوبة، والحصول على عمل وفرص كريمة.

واعلن عن زيادة هولندا تمويل لبرنامج "الفرص" لدعم الحاجات الاقتصادية والتعليمية، مشيرا إلى أن لبنان يحتاج الى بنى تحتية رقمية وان ارتفاع معدل البطالة فيه يشكل تحديا كبيرا، كما ان اليد العاملة وأسواق العمل بحاجة الى مهارات جديدة.

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