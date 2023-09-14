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أبو مرزوق التقى بري: سنبذل قصار جهدنا في عين الحلوة لتسليم المطلوبين

14
SEPTEMBER
2023
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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق على رأس وفد قيادي من حركة حماس.

ودان ابو مرزوقف "كل عمليات إطلاق النار، ونعتبرها عمليات مشبوهة لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية ولا بفرض الأمن ولا بأي شكل من الاشكال أن يهجر الشعب الفلسطيني، وان يقصف أبناؤه وأن تراق الدماء من أي طرف من الأطراف هذا ليس عملاً وطنياً وليس له من الأمن نصيب"، مشيرا الى ان "موقفنا إدانة كل الاشتباكات ووقف إطلاق النار فوراً وتحريم الإقتتال الفلسطيني الفلسطيني، وأي عمل داخل الموضوع الفلسطيني يجب ان يكون بالحوار وبالتوافق وبالتفاهم".

 
 وتابع سائلاً: و"اليوم نجمع مقاتلين من اجل ان يقتتلوا وظهورهم لفلسطين لكن وجوههم الى أين لا ادري؟ المفروض ان يتوقف هذا الامر فوراً وضعنا كل ذلك امام بري ونراهن عليه ان يوقف هذه المهزلة التي تحصل في المخيمات، لابد من وقف لإطلاق النار وسحب المسلحين وانهاء العسكرة داخل المخيمات بهذا الشكل المهين وعودة الشعب الفلسطيني الى مكانه في المخيم وفتح المدارس وإنسحاب المقاتلين منها وعودة العملية التعليمية من جديد".

ولفت الى ان "بري له لقاء مع المعنيين سواء مع عزام الاحمد والسفارة او مع الاجهزة في الدولة، ونحن واثقون بأنه سوف ينجح في مسعاه، ونحن تعهدنا له ان نبذل قصار جهدنا من أجل الامن والعدل وتسليم المطلوبين، وان نكون أداة خير لشعبنا وللبنان".

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