استعراض لآخر التطورات اللبنانية بين البخاري والسفير القطري...!

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استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري في مقر إقامته باليرزة، سفير قطر الجديد لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.



وفي بداية اللقاء, رحب البخاري بنظيره القطري متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة سفيرا لبلاده لدى لبنان ,كما جرى استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين.



واستعرض اللقاء, آخر تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية لاسيما الملف الرئاسي اللبناني وضرورة إنجازه ليعود لبنان بلدًا فاعلًا في محيطه العربي والاقليمي إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.