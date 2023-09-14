أسعار "الزيتونة باي" تحلق... وتسطير محاضر ضبط!

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تتابع مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها الرقابية في القطاعات كافة، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام. ووزعت تقريرا بنتيجة هذه الجولات: تنظيم 7 محاضر في مطاعم في منطقة "الزيتونة باي" لعدم تطابق سعر صرف الدولار مع السعر الرائج في السوق، او عدم تطابق الاسعار مع الاسعار المصدقة من وزارة السياحة. بالاضافة الى تنظيم 6محاضر ضبط باصحاب مولدات كهربائية بسبب مخالفة سعر الكيلوواط المحدد من قبل وزارة الطاقة والمياه".

وأكدت الوزارة، انه "رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص".