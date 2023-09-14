رصاصة طائشة تخترق منزل نجل نائب في صيدا... إليكم ما حصل!

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نجا نجل النائب أسامة سعد، معروف سعد من رصاص طائش أصاب منزله نتيجة إشتباكات مخيم عين الحلوة حيث إخترقت الرصاصات واجهة منزله وأصابت الجدران الداخلية. وقد حالت العناية الالهية دون إصابة سعد الذي كان موجودا في الغرفة التي إخترقها الرصاص. اشارة الى ان منزل معروف سعد يقع في المبنى نفسه الذي يقطن فيه والده النائب اسامة سعد وفيه مكتبه وهو بالقرب من ساحة الشهداء وبجانب مدرسة الراهبات.

كما تسببت شظايا القذائف والرصاص الطائش باضرار في مكاتب غرفة تجارة صيدا ومدرسة العمانية ومبان ومؤسسات تجارية في المدينة .