"خدمات صالون الشرف في المطار عملية نصب وابتزاز".. البستاني: لفتح تحقيق في هذا الموضوع!

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كتب النائب فريد البستاني عبر منصة إكس وقال: "خدمات صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي باهظة الثمن وكناية عن عملية نصب وابتزاز."

وأضاف: "لماذا على الذين اختاروا ان يستعملوا صالون الشرف ان يدفعوا ثمن المشروبات الساخنة والباردة في الصالون أضعاف أضعاف أسعارها في مقاهي بيروت ؟ من هي الشركة المشغّلة، و ما هي شروط العقد ولماذا لا يتم لجم طمعها؟"

وأكمل: "أتوجّه الى الزميل سجيع عطية رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والزملاء النواب اعضاء اللجنة واتمنى ان يقوموا بفتح تحقيق في هذا الموضوع وملاحفته ."