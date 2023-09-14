فريق تويوتا جازو للسباقات يضمن بطولة العالم بعد تحقيقه فوزاً ساحقاً في سباق فوجي 6 ساعات

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حقق فريق تويوتا جازو للسباقات فوزاً مزدوجاً في المركزين الأول والثاني وسط أجواء حماسية على أرضه في سباق فوجي 6 ساعات؛ ليُمكِّن شركة تويوتا من انتزاع اللقب الخامس للبطولة في فئة المُصَنّعين فيالسباق قبل الأخير من بطولة العالم للتحمل (WEC) لعام 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

وأمام عدد قياسي من الجمهور بلغ 54,700 مُشجعاً، حقق كلٌ من مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز الفوز بالمركز الأول على متن مركبة تويوتا GR010 الـ"هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم (7)، وذلك بعد منافسة شرسة ضد أقوى المتنافسينفي هذه البطولة. وحقق سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا نتيجة مثالية بحصولهم على المركز الثاني على متن مركبة تويوتا GR010 الـ"هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم (8)، إذ أنهوا السباق متأخرين بفارق 39 ثانية و119 جزءاً من الثانية فقط عن المركز الأول.

وقال كوجي ساتو، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ورئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات في أوروبا: "إن فوز مركبتي تويوتا GR010 رقم (7) ورقم (8) بالمركزين الأول والثاني في الجولة السادسة من الموسم في سباق فوجي 6 ساعات لهو استثنائي بالنسبة لنا، وكذلك لمشجعينا وشركائنا اليابانيين الذين يدعمون مشاركتنا في بطولة العالم للتحمل. كنت أشاهد السباق من نقطة الصيانة، وكان من المطمئن للغاية رؤية الدعم الحماسي والوجوه المبتسمة للجميع في المدرج. أعتقد أنه كان مصدر تشجيع كبير للفريق لمواجهة تحديات هذا السباق، لذلك أنا أقدر حقاً جميع مشجعينا الذين حضروا لدعمنا".

وأضاف ساتو: "نتطلع إلى تحسين مركباتنا من خلال رياضة سباقات السيارات وإسعاد عملائنا. وسنواصل مواجهة التحدي المتمثل في رسم المزيد من الابتسامات من خلال بطولة العالم للتحمل والمنافسة بكل قوتنا كفريق واحد في الجولة التالية في البحرين، التي تمثل السباق الأخير في هذا الموسم من البطولة".

واجه كونواي وبويمي منذ بداية السباق منافسة شرسة ضد بعض أقوى المتنافسين في هذه البطولة. واستمر الضغط في المراكز الأولى بعدالتغييرات الأولى للسائقين التي جاءت بعد انقضاء ساعتين من زمن السباق. وسجل لوبيز أسرع دورة، بينما ضغط هيراكاوا بشدة من أجل إحراز التقدم.

واجتهد لوبيز في البحث عن طريقة لتجاوز المركبة المنافسة المتصدرة، وسرعان ما فُصلت المراكز الثلاثة الأولى بثانية واحدة فقط، بعد سلسلة من الدورات السريعة من هيراكاوا، الذي تجاوز لوبيز في النهاية قبل أن يتجاوز المركبة الأولى بحركة جريئة للانتقال إلى الصدارة.

شهدت تغييراتالسائق الأخيرة تصدّر هارتلي، مع تمركز كوباياشي في المركز الثانيبفارق ضئيل. وكان كوباياشي الأسرع في المضمار، وسرعان ما تمكن من تجاوز زميله في الفريق. ووصل كوباياشي إلى خط النهاية بعد 229 دورة ليحقق فوز فريق تويوتا جازو للسباقات التاسع في 10 سباقات على حلبة سبيدواي في فوجي، ويعزز انتصارات الفريق التي تمتد إلى عام 2016. هذا،وعبر هارتلي الخط في المركز الثاني على متن مركبة تويوتا التي تحمل الرقم (8).

وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، ومن ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل WEC، وسباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تُقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت سقف واحد. وانطلاقاً من قناعة شركة تويوتا، وشعارها: "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات"، يسلط قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR الضوء على دور رياضات سباقات السيارات؛ بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل المركبات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات السيارات المختلفة، يهدف قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR إلى تطوير تقنيات رائدة، وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحريّة.

وسيُختتم موسم بطولة العالم للتحمل (WEC) لعام 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، بسباق 8 ساعات في البحرين، الذي سيقام في 4 نوفمبر المقبل.

ملاحظات السباق:

1. مركبة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم (7): (السائقين: مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز)

• المركز: الأول

• عدد الدورات: 229

• أفضل دورة: دقيقة واحدة، و30 ثانية، و780 جزءاً من الثانية.

2. مركبة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم (8): (السائقين: سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا)

• المركز: الثاني

• عدد الدورات: 229

• أفضل دورة: دقيقة واحدة، و31 ثانية، و59 جزءاً من الثانية.

-انتهى-

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