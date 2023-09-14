living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فريق تويوتا جازو للسباقات يضمن بطولة العالم بعد تحقيقه فوزاً ساحقاً في سباق فوجي 6 ساعات

14
SEPTEMBER
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حقق فريق تويوتا جازو للسباقات فوزاً مزدوجاً في المركزين الأول والثاني وسط أجواء حماسية على أرضه في سباق فوجي 6 ساعات؛ ليُمكِّن شركة تويوتا من انتزاع اللقب الخامس للبطولة في فئة المُصَنّعين فيالسباق قبل الأخير من بطولة العالم للتحمل (WEC) لعام 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

وأمام عدد قياسي من الجمهور بلغ 54,700 مُشجعاً، حقق كلٌ من مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز الفوز بالمركز الأول على متن مركبة تويوتا GR010 الـ"هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم (7)، وذلك بعد منافسة شرسة ضد أقوى المتنافسينفي هذه البطولة. وحقق سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا نتيجة مثالية بحصولهم على المركز الثاني على متن مركبة تويوتا GR010 الـ"هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم (8)، إذ أنهوا السباق متأخرين بفارق 39 ثانية و119 جزءاً من الثانية فقط عن المركز الأول.

وقال كوجي ساتو، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ورئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات في أوروبا: "إن فوز مركبتي تويوتا GR010 رقم (7) ورقم (8) بالمركزين الأول والثاني في الجولة السادسة من الموسم في سباق فوجي 6 ساعات لهو استثنائي بالنسبة لنا، وكذلك لمشجعينا وشركائنا اليابانيين الذين يدعمون مشاركتنا في بطولة العالم للتحمل. كنت أشاهد السباق من نقطة الصيانة، وكان من المطمئن للغاية رؤية الدعم الحماسي والوجوه المبتسمة للجميع في المدرج. أعتقد أنه كان مصدر تشجيع كبير للفريق لمواجهة تحديات هذا السباق، لذلك أنا أقدر حقاً جميع مشجعينا الذين حضروا لدعمنا".

وأضاف ساتو: "نتطلع إلى تحسين مركباتنا من خلال رياضة سباقات السيارات وإسعاد عملائنا. وسنواصل مواجهة التحدي المتمثل في رسم المزيد من الابتسامات من خلال بطولة العالم للتحمل والمنافسة بكل قوتنا كفريق واحد في الجولة التالية في البحرين، التي تمثل السباق الأخير في هذا الموسم من البطولة".

واجه كونواي وبويمي منذ بداية السباق منافسة شرسة ضد بعض أقوى المتنافسين في هذه البطولة. واستمر الضغط في المراكز الأولى بعدالتغييرات الأولى للسائقين التي جاءت بعد انقضاء ساعتين من زمن السباق. وسجل لوبيز أسرع دورة، بينما ضغط هيراكاوا بشدة من أجل إحراز التقدم.

واجتهد لوبيز في البحث عن طريقة لتجاوز المركبة المنافسة المتصدرة، وسرعان ما فُصلت المراكز الثلاثة الأولى بثانية واحدة فقط، بعد سلسلة من الدورات السريعة من هيراكاوا، الذي تجاوز لوبيز في النهاية قبل أن يتجاوز المركبة الأولى بحركة جريئة للانتقال إلى الصدارة.

شهدت تغييراتالسائق الأخيرة تصدّر هارتلي، مع تمركز كوباياشي في المركز الثانيبفارق ضئيل. وكان كوباياشي الأسرع في المضمار، وسرعان ما تمكن من تجاوز زميله في الفريق. ووصل كوباياشي إلى خط النهاية بعد 229 دورة ليحقق فوز فريق تويوتا جازو للسباقات التاسع في 10 سباقات على حلبة سبيدواي في فوجي، ويعزز انتصارات الفريق التي تمتد إلى عام 2016. هذا،وعبر هارتلي الخط في المركز الثاني على متن مركبة تويوتا التي تحمل الرقم (8).

وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، ومن ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل WEC، وسباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تُقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت سقف واحد. وانطلاقاً من قناعة شركة تويوتا، وشعارها: "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات"، يسلط قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR الضوء على دور رياضات سباقات السيارات؛ بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل المركبات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات السيارات المختلفة، يهدف قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR إلى تطوير تقنيات رائدة، وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحريّة.

وسيُختتم موسم بطولة العالم للتحمل (WEC) لعام 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، بسباق 8 ساعات في البحرين، الذي سيقام في 4 نوفمبر المقبل.

ملاحظات السباق:

1. مركبة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم (7): (السائقين: مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز)
• المركز: الأول
• عدد الدورات: 229
• أفضل دورة: دقيقة واحدة، و30 ثانية، و780 جزءاً من الثانية.

2. مركبة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم (8): (السائقين: سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا)
• المركز: الثاني
• عدد الدورات: 229
• أفضل دورة: دقيقة واحدة، و31 ثانية، و59 جزءاً من الثانية.

-انتهى-
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
إسماعيل يكن
المدير العام
تويوتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
الهاتف: 2993875 9714+
المتحرك: 1797456 97156+
البريد الإلكتروني: ismail.yagan@toyota-me.ae

وليد المجذوب
تراكس للعلاقات العامة
الهاتف: +9714 3672530
البريد الإلكتروني: walid.majzoub@traccs.net

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   