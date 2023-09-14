لقاءات لودريان: جدية مختلفة عن المرات السابقة

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

يؤكد نواب التقوا الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لـ«اللواء» انهم لمسوا جدية مختلفة عن المرات السابقة، وان معادلة جديدة قيد البلورة، بعد ان يرفع لودريان حصيلة لقاءاته وانطباعاته الى اللجنة الخماسية التي ستعقد اجتماعاً تقويمياً لها الثلاثاء المقبل (19 ايلول) في نيويورك.



وحسب معلومات «اللواء» فإن بدءاً من الاربعاء في 20 الجاري، فإن خطوت عملية ستوضع على الطاولة لا سيما لجهة توجيه الدعوات الى الحوار، بعدما انضم اليها اللقاء الديمقراطي بصورة واضحة، بعد تفضيل النائب السابق وليد جنبلاط حوار بري ولودريان على بعض التغريدات من على التلال، في اشارة الى وجهة نظر «القوات اللبنانية» المناهضة للحوار على لسان رئيسها سمير جعجع، الذي اعتبر المشاركة في الحوار مضيعة للوقت، وملهاة، وان الحل بجلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس.