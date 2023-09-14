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أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ"النهار" ان الاجتماع مع صندوق النقد كان بمثابة نقاش صريح وتحديدا في ملف الودائع، فهل يمكن تجاوز مئة مليار دولار من الودائع".

ودعا كنعان الى "استكمال تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد بالتدقيق في موازنات وموجودات المصارف و عدم تهرّب الحكومة والمصارف من مسؤولياتهما تجاه المودعين".

وقال كنعان "ان الاجتماع كان جيدا وبنّاء بخلاف بعض التسريبات الاعلامية المعروفة المصدر والتي تهوّل على اللبنانيين وعلينا كلما طرحنا قضية الودائع والمحاسبة من ضمن الاتفاق مع صندوق النقد وعلى هذا الاساس ستكون المتابعة في موضوع التشريعات".

وكان كنعان شدد على أنّه "يجب وضع حلول لمسألة الودائع وعملية بيع المواقف للمجتمع الدولي لكسب رضاه ليست عملنا، ولرئيس حكومة تصريف الأعمال نقول إنّ قانون اعادة هيكلة المصارف لم يصل الى مجلس النواب ويناقش بين الحكومة وصندوق النقد".