أسرار الصحف ليوم الخميس 14 أيلول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر روسية إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ القيادة الروسية العسكرية والأمنية البدء بتحضير آليات لنقل تكنولوجيا صناعة الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية الى الجانب الكوري الشمالي. وهذه التقنية هي ذاتها تقنية الصواريخ العابرة للقارات الحاملة للرؤوس النووية.

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن المساندة السعودية لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تبناها المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان بدأت تظهر نتائجها سواء بانتقال النائب السابق وليد جنبلاط إلى المجاهرة بالدعم والتبني أو اللغة المتلعثمة والمرتبكة التي ظهرت في مواقف رئيسي حزبي القوات والكتائب سمير جعجع وسامي الجميل.



نداء الوطن: خفايا

علم أنّ مستشفى جامعياً امتنع عن تسديد بدل إشغال العقارات التي أقيم عليها المستشفى والعائدة ملكيتها إلى أوقاف الطائفة المارونية.

بدا التنافس على أشدّه لتكريم شخصية روحية في جولتها الاغترابية، وتحدّثت معلومات عن أن «ثمن الطاولة» في إحدى مآدب التكريم بلغ العشرة آلاف دولار.

بلغت الخلافات بين أفراد عائلة سياسية بقاعية حدّ اللجوء إلى تصفية عقارات معيّنة كانت مصدر قوّة لهذه العائلة.

اللواء: أسرار

لغز

تربط مصادر مصرفية بين إلغاء بعض تعاميم الحاكم السابق لمصرف لبنان وبدء العمل بمنصة بلومبورغ التي انضم إليها لبنان.

غمز

يحاذر نواب حزبيون من الخوض في مواعيدهم وحركتهم اليومية لاعتبارات تتعلق بنمط العلاقات الداخلية ومع الجهات المعنية.

همس

ما تزال قوى سياسية لبنانية تعتقد أن كلمة السر الأولى في الاستحقاق الرئاسي تعود إلى دولة كبرى..