جنبلاط لـ لودريان: لرئيسٍ توافقيٍ

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

ذكرت مصادر أنّ النائب السايق وليد جنبلاط تحدّث مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان عن الثوابت الوطنية، أي أنّه لا يُمكن مجيء رئيس للجمهورية يُشكّل غلبة على الفريق الآخر، إنّما رئيساً توافقياً، وهذا الأخير لا يُمكن أن يتمّ التوصّل اليه من دون التفاهم والحوار».

ولفتت الى أنّ جنبلاط سبق وأن توجّه الى الأميركي والإيراني محمّلاً إيّاهما مسؤولية الحسم. وقالت بأنّ الموفد القطري سيستكمل مهمّة لودريان في لبنان، وقد سبق وعبّر عما تريده بلاده، أي» رئيس لا يُشكّل تحدياً لأي طرف، أو ليس من قبول مسيحي عليه، أو أن يكون بعيداً عن الحاضنة العربية التي سترعى المنطقة في المرحلة المقبلة».