النزوح السوري الى لبنان يتواصل وسط غياب القرار السياسي...

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

بقيت بوّابة الحدود الشمالية الشرقية تشهد « إجتياحاً» للنازحين السوريين الى الأراضي اللبنانية يفوق الألف نازح يومياً عبر المعابر غير الشرعية والتي يصل عددها الى 160 معبراً، على ما أعلن قائد الجيش العماد جوزف عون. وإذ تمكّن الجيش من إعادة 23 ألف نازح متسلّل الى بلادهم، إلّا أن دخول 20 ألف آخرين بات أمراً مؤكّداً.

وفي ظلّ غياب الحلّ السياسي والأمني الحاسم، اقترحت مصادر سياسية مطلعةا أن يُصار «الى تفخيخ هذه المعابر بالألغام، أو بالقنابل المسيّلة للدموع» كإجراء سريع لوقف هذا الإجتياح الخطير على أمن الداخل اللبناني، في ظلّ عدم توافر الإمكانات لدى الأجهزة الأمنية، التي تحتاج بالتالي الى قرار سياسي سريع وموحّد»..