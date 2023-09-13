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إليكم حصيلة القتلى والجرحى اليوم في عين الحلوة بعد الإشتباكات العنيفة

13
SEPTEMBER
2023
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يشهد مخيم عين الحلوة مواجهات عنيفة بين فتح والمجموعات المسلحة على جبهة البركسات - حي الطوارىء واستمرار الاشتباكات على محوري حي حطين - جبل الحليب والرأس الأحمر - الطيرة.

إلى ذلك ذكرت مصادر امنية في صيدا ان جولة الاشتباكات التي شهدها المخيم بعد ظهر اليوم اسفرت عن سقوط قتيلين لحركة فتح وعدد من الجرحى. ما يرفع عدد حصيلة الاشتباكات منذ اندلاعها الخميس الماضي الى ١٢ قتيلا واكثر من ١١٠ جرحى.

كما أدت الاشتباكات عصرا على محور حطين - جبل الحليب، الى إصابة مسؤول حركة الجهاد الإسلامي معين عباس وجرح آخر.

 


كذلك سجل انفجار قذيفة في الهواء فوق بلدة الغازية جنوب صيدا واختراق رصاص القنص مؤسسة تجارية عند كورنيش صيدا البحري.

 

 

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