السيد: هل ستسفر كل تلك التحركات عن مشاركة كل الفرقاء بالحوار؟

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كتب النائب جميل السيد في منشور على حسابه عبر منصة "X" (تويتر سابقاً): "دعوة بّري للحوار في المجلس، ولقاءات الموفد الفرنسي لودريان منذ الامس، وعشاء السفير البخاري الخميس، واجتماع نائبي القوات والاشتراكي اول امس مع المستشار الملكي السعودي في باريس، هل ستسفر كل تلك التحركات عن مشاركة كل الفرقاء بالحوار ثم إنتخاب رئيس للجمهورية؟!".



وأضاف، "مشكورة تلك الجهود، لكن لبنان اليوم هو خريطة سياسية ممزقة، وكل طرف داخلي وخارجي يملك جزءًا من تلك الورقة وعاجز عن الحل بمفرده".



وسأل: "فهل نضجت الظروف لتجميع كل تلك الاجزاء؟!".

وختم: "لا أعتقد، وأتمنّى أن تكون مخطئاً".