رولا متى فرفور مفقودة... هل تعرفون مكانها؟

A + A -

صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة

مـــا يلــــــــي:

تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:

- رولا متى فرفور (من مواليد عام 1974، لبنانيّة)

التّي غادرت بتاريخ 31/08/2023 منزلها الكائن في جلّ الديب، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بمفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الأرقام الآتية: 901203-01، 897109-01، 900391-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.