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إجتماع بين الرابطة المارونية وبو حبيب...وهذا ما وعد به حول معالجة مسألة تدفق النازحين السوريين بطريقة غير شرعية!

13
SEPTEMBER
2023
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إستضافت الرابطة المارونية وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب وكان في استقباله رئيسها السفير خليل كرم وعدد من أعضاء مجلسها التنفيذي، إضافة إلى الرئيسين السابقين للرابطة النائب السابق نعمة الله أبي نصر والدكتور جوزف طربيه.

وتطرق الوزير بو حبيب خلال الإجتماع إلى الخطر الداهم الذي يتمثل بازدياد تدفق النازحين السوريين إلى لبنان بطريقة غير شرعية، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية قررت إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المسألة.

وقال الوزير بو حبيب إن وزارة الخارجية والمغتربين تتابع أزمة النزوح السوري في جميع المؤتمرات الدولية والإقليمية ومع السفراء المعتمدين في لبنان والمفوضية السامية للاجئين.

واعتبر أن النازحين يأتون حاليًا إلى لبنان لأسباب إقتصادية بحتة بعد تدهور الأحوال في سوريا في ظل الحصار المحكم على بلادهم.

وتطرق بو حبيب إلى إجتماع لجنة الإتصال العربية الخماسية بخصوص سوريا والتي عقدت إجتماعها الشهر الماضي في القاهرة.

أما بالنسبة إلى موقف الغرب بالنسبة إلى عودة النازحين، فأشار الوزير إلى تمسك الغرب بالسياسة الرافضة لهذه العودة بسبب عدم توفر الظروف الأمنية لذلك.

كما أكد على تواصله الدائم مع نظيره السوري والتباحث معه حول مسألة النازحين، لافتًا إلى أن السوريين بحاجة إلى تطبيق خطة التعافي المبكر من أجل ضمان العودة وإلى ضرورة السير بعملية الخطوة مقابل خطوة.

وعرض بو حبيب للمفاوضات التي أجرتها الوزارة مع الـUNHCR من أجل التوصل إلى اتفاق حول حصول الحكومة اللبنانية على داتا المعلومات المتعلقة بالنازحين.

كما شدد على أن هناك موقفًا وطنيًا موحدًا تجاه أزمة النزوح السوري.

من جهة أخرى، عرض بو حبيب للمسار الذي رافق عملية التجديد لليونيفيل مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التنسيق سيتواصل بين الجيش اللبناني والقوات الأممية في الجنوب.

أما عن الحدود البرية، فقد أبدى إستعداد لبنان للإنتهاء من مسألة تثبيتها بوساطة أميركية ورعاية أممية.

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