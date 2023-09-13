حجار "يحذر": ضياع للأولويات وغياب للخطط

A + A -

حذر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، من "ضياع الأولويات وغياب الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها ضمان تحقيق استقرار اجتماعي، كما من التجاذبات والتناقضات التي تؤثر على الضعفاء وتهدر فرصهم في التمتع بحياة كريمة ولائقة".

وفي كلمة له خلال انطلاق المؤتمر الإقليمي السادس لمراجعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في بيروت، شدد حجار على "التزام لبنان ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما له من دور أساسي في تأمين الاستقرار الاجتماعي".

ويشارك في المؤتمر وزراء ونواب ومسؤولون رفيعو المستوى من المنطقة العربية، وممثلون عن وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، وشباب، وأصحاب شأن آخرين.