بالصورة- "على أعين مسؤولين في الدولة اللبنانية"... عقل: ‏انظروا كيف قطعوا أوصال الشاطئ العام في جبيل-بلاط

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كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة "أكس":

‏انظروا كيف قطعوا أوصال الشاطئ العام في جبيل-بلاط.

قدمت شكوى على بوابة حديد... فتبين وجود مخالفات ومطعم كامل "بأرضية باطون" مصبوب على الصخر التراثي!

على أعين مسؤولين في الدولة اللبنانية.

لن أتهاون أبداً بموضوع الشاطئ، ولا نقبل التذاكي فنحن رجال القانون... نفسي طويل جداً، وكل من يبرر المخالفات هو بمثابة المرتكب.

طلبت رفع السرية المصرفية تمهيداً للإدعاء بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.

كل الثقة بتحقيقات القاضية غادة عون،

وسأعلم شباب وصبايا جبيل بكل المستجدات.