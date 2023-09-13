هذا ما اتفق عليه بو حبيب ونظيره السوري

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أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب إتصالًا بنظيره السوري فيصل المقداد، واتفقا على عقد لقاء بينهما فور عودته من نيويورك حيث سيشارك إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يلتقي هناك بنائب وزير الخارجية السوري الذي سيمثل بلاده في الإجتماعات الأممية.

قد رحب وزير الخارجية السوري بزيارة الوزير بو حبيب والوفد المرافق إلى دمشق، مبديًا إستعداده لكل تعاون يصب في مصلحة البلدين.

ويأتي ذلك، بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزير الخارجية والمغتربين بترؤس وفد رسمي لينتقل إلى سوريا ويبحث قضية النازحين السوريين.