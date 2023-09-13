living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انخفاض إضافي بدرجات الحرارة..!

13
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض إضافي وبسيط في درجات الحرارة على الساحل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، ويتكون ضباب محلي على المرتفعات أحيانا.

وجاء في النشرة، التالي:

الحال العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة عن سواحل لبنان اعتبارا من اليوم الأربعاء مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتحول الطقس الى متقلب مع بعض الأمطار المتفرقة بخاصة جنوب البلاد، وفي الداخل.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على الساحل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا جنوب البلاد وفي الداخل، مع ضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر، على ان يستقر الطقس اعتبارا من المساء.

الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض إضافي وبسيط في درجات الحرارة على الساحل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون ضباب محلي على المرتفعات أحيانا.

الجمعة: قليل الغيوم إجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل إضافي وطفيف في المناطق الجبلية والداخلية مع ضباب محلي على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تبقى ضمن معدلاتها على الساحل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   