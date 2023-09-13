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اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ»نداء الوطن» «قد لا نبحث في موازنة 2023 برمتها كونها خارج الموعد الدستوري وجاءت بآخر السنة المالية اي كأمر واقع فما صُرِف قد صُرِف وما جبي قد جبي! … لذلك سيكون هناك نقاش عام والقرار يُتخذ من النواب بعد الاستماع الى وزير المالية وفقاً للنظام الداخلي».

وكان كنعان دعا الى جلسة تعقد يوم الإثنين المقبل لمناقشة مشروع موازنة 2023، والتي تتضمن المادة 25 التي تتعلق بتسديد ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال (او ما اصطلح على تسميته ضريبة crs)، والتي أثارت جدلاً كبيراً.

وبالتالي فإن المادة 25 من الموازنة والتي اكّد كنعان أنه ضدّها اصلاً، ستطير بدورها ولن يتمّ الأخذ بها. وكانت قد أثارت تلك المادة جدلاً في مجلس الوزراء مع إمكانية حصول تعديلات عليها، علماً أن «ما حصل قد حصل» اذ ارسلت الموازنة برمتها الى مجلس النواب.