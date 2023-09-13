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لا شيء جديداً حتى الآن..

13
SEPTEMBER
2023
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كشفت مصادر ديبلوماسية لصحيفة »الجمهورية»، انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يدعم مبدأ الحوار بين القوى اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك اللجنة الخماسية، وانّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي تبنّى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار بالثلاثة، يضع بين اللبنانيين فرصة نادرة لبداية مسار الحل، معتبراً انّ الرفض والاعتراضات للحوار لن توصل الى أي مكان.

وعلمت «الجمهورية»، انّ اللجنة الخماسية ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل في نيويورك. كما علمت انّ الموفد الفرنسي استفسر بالتفصيل من بري عن مبادرته الحوارية، وقال له: «نحن نؤيّدك للآخر. وهذه افضل مبادرة ممكنة». ونقلت عن لودريان تأكيده انّ تحرّكه يحظى بموافقة اللجنة الخماسية، وانّ هذه هي «آخر رحلة لي إلى بيروت».

غير أنّ مصادر سياسية بارزة قالت لـ»الجمهورية» : «لا شيء جديداً حتى الآن، وما دام هناك فريق يرفض الحوار فلن يحصل الحوار، وبالتالي لن تكون هناك جلسات انتخاب في مجلس النواب، ولن يكون هناك رئيس».
وكان الموفد الفرنسي استهلّ لقاءاته امس بزيارة إلى السرايا الحكومي، حيث اجتمع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثم زار عين التينه حيث التقى الرئيس بري، وقال له: «ندعم مبادرتكم الحوارية ونقول الحوار ثم الحوار ثم الحوار». وبعد اللقاء أكّد بري «أنّ وجهات النظر متطابقة مع الموفد الرئاسي الفرنسي، بأن لا سبيل الاّ الحوار ثم الحوار ثم الحوار، للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الإستحقاق الرئاسي. وهذا ما هو متاح حالياً لمن يريد مصلحة لبنان».

الجمهورية
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