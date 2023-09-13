الشرق الأوسط السعودية: لودريان يدعم «حوار بري» للرئاسة اللبنانية

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الشرق الأوسط السعودية: دعم المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، أمس (الثلاثاء)، مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري لحوار غير مشروط بين القوى السياسية اللبنانية حول الملف الرئاسي، وذلك في مستهل جولته على السياسيين اللبنانيين في بيروت، بانتظار لقاءات مع قوى المعارضة التي لا تزال على موقفها الرافض لحوار لبناني، وتدعم بدلاً منه انتخاب الرئيس في جولات انتخابية متتالية في البرلمان.

وأكد المبعوث الفرنسي أنه «آتٍ إلى لبنان لإكمال مهمته»، وأنه لن يبدي رأيه قبل استكمال الاتصالات واللقاءات. وقال إنه يأمل في أن تكون المبادرة التي أعلنها بري بشأن إجراء حوار لانتخاب رئيس الجمهورية «بداية مسار الحل»، حسب بيان لرئاسة الحكومة بعد لقاء لودريان رئيسها، نجيب ميقاتي.