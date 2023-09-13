الوطن السورية: الجيش اللبناني أحبط محاولة تسلل 1250 سورياً عبر الحدود

A + A -

الوطن السورية: في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني إحباطه محاولة تسلّل 1250 سورياً عند الحدود اللّبنانيّة السّوريّة، أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبناني محمد وسام المرتضى، أن بلاده غير قادرة على ضبط عمليات النزوح السوري من خلال المياه الإقليمية اللبنانية باتجاه أوروبا، مهدداً الأخيرة بإغراقها بالنازحين السوريين عبر البحر في حال لم تتراجع عن مخططها الرامي إلى تثبيتهم في لبنان.

بمقابل ذلك، قالت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، في بيان، إنه «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتّسلّل غير الشّرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلّل نحو 1250 سورياً عند الحدود اللّبنانيّة السّوريّة.