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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 أيلول 2023

13
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الأخبار: إسرائيل ما بعد 2006: جيش بلا مكاسب

«ضعف العدوّ»: سيناريو البحر يتكرّر براً | إسرائيل تعرض الغجر والنقاط الحدودية مقابل... خيمة!

توصيات الجيش لملف النزوح: التنسيق مع سوريا وضبط الـ NGOs

 

 

الديار: لودريان لم يُحدث اي خرق في بيروت... وفي باريس لقاءات نيابية خفية مع العلولا
تعويل على الحراك القطري المرتقب في لبنان تحت عباءة «اللجنة الخماسية»
عين الحلوة على صفيحٍ ساخن... دعم عربي بقيادة مصر رافض لخروج «فتح» من المخيم

 

 

 

النهار: لودريان في الدوامة مجدداً: حوار، لا حوار؟

 

 

 

الجمهورية: تكامل حواري بين بري ولودريان
خرق ام الزيارة الأخيرة؟

 

 

 

البناء: كيم جونغ أون في موسكو للقاء بوتين… لتعاون ثنائي استراتيجي… وحالة ذعر في واشنطن / لودريان بدأ جولاته بإعلان تبني مبادرة بري… وتعاون فرنسي سعودي ينتظر شراكة بكركي / انفجار الوضع في عين الحلوة… واجتماعات قيادة فتح وحماس لخطة مشتركة للسيطرة على الوضع /

 

 


نداء الوطن: "فتح" و"حماس" تتوافقان على خريطة طريق في "عين الحلوة"
لودريان ينطلق تحت سقف "الخماسية" ولا تطابقَ مع "حوار بري"

 

 

 

اللواء: لودريان لكسر الجمود الرئاسي.. وأسهم قائد الجيش تتقدَّم
قيادات الصف الأول في الفصائل إلى بيروت.. وتهديد حكومي بسحب العِلم والخبر من جمعيات النزوح

 

 

 

l'orient le jour: La mission de Le Drian plus incertaine que jamais

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