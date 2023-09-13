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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 13 أيلول 2023

13
SEPTEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
يقول زعماء من عشائر في دير الزور أن الانحياز الأميركي العسكري لصالح القوات الكردية على حساب العرب كسر الجرة بين العشائر والأميركيين وإن وضعاً مشابهاً لما جرى في العراق مع الأميركيين بعد فشل تجربة الصحوات سوف يتكرر في شمال شرق سورية، وإن كانت البداية بالمواقف والبيانات ثم التجمعات والاعتصامات وصولاً للانتفاضة الشعبية وذهاب بعض شباب العشائر نحو فصائل المقاومة.

 

خفايا
علّق مصدر دبلوماسي على قول المبعوث الرئاسي الفرنسي بان الآمال معلقة على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول يبدو أن التفاهمات الخارجية على مبادرة بري قد تمّت خلال زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين على إطلاق بري المبادرة فيتمّ اعتمادها كأساس للحل يمكن أن تتحول معه مبادرة بري الى مبادرة بري لودريان، ثم مع بعض التعديلات تصبح مبادرة ثلاثية ينضمّ إليها البطريرك الماروني بشارة الراعي

 

 



اللواء: أسرار

لغز

بات بحكم المؤكد أن تحرير سعر صرف الدولار الأميركي في السوق اللبنانية بات مسألة وقت، وهو محصور بين سعر لا يتجاوز الـ90 ألفاً ولا ينقص عن الـ80 ألفاً.

 

غمز
استبعد مصدر نيابي في حزب بارز إمكانية مجاراة رئيس تيار حليف بطروحاته من الشروط المطلوبة لانتخاب شخصية موضع جدل.


همس

اختلفت التقديرات الدبلوماسية حول تأثير الخلافات على مهمة لودريان في الفرصة الأخيرة داخل المجموعة الخماسية..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا


لوحظ أنّ مسؤولاً نقابياً بارزاً التصق في كافة مواقفه المطلبية باعتبارات رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي بات يمون بالترغيب على معظم قيادات الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل.

 

تبين أنّ الأملاك العامة والمشاعات التي تمّ تسجيلها بأسماء شخصيات حزبية وسياسية واجتماعية بواسطة المخاتير بلغت أكثر من خمسة آلاف دونم في قضاءي بنت جبيل ومرجعيون من محافظة النبطية.

 

علم أنّ الجيش اللبناني أخضع جميع الداخلين والخارجين من مجمع رفيق الحريري الجامعي- الحدث لاجراءات تفتيش وتدقيق ذاتية للسيارات، بعد تكاثر عمليات سرقة موجودات الجامعة، ويشمل هذا الاجراء الطلاب والموظفين والأساتذة والمدربين.

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