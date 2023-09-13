ندى البستاني: وجهات النظر متوافقة بين باسيل ولودريان... لا مرشح رئاسي لدى فرنسا

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

أبلغت النائبة ندى البستاني «نداء الوطن» بعد مشاركتها في اللقاء الذي جمع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل و الموفد الرئاسي افرنسي جان إيف لودريان: «كانت وجهات النظر متوافقة.

ومن أهم النقاط، موضوع جلسة الانتخابات الرئاسية المفتوحة، وهذا هو مطلب «التيار». وأكد لودريان أن لا مرشح رئاسياً لدى فرنسا. والجميع ينتظرون انتهاء جولة لودريان لمعرفة الخطوات المقبلة.

وأكد لودريان سروره بكل مبادرة ايجابية في لبنان وهو في صدد الاطلاع على كل المبادرات المطروحة. و»التيار» هو في موقع ايجابي ويتكلم مع الجميع ويتخذ كل ما يؤدي الى تقارب وجهات النظر، إذ إن البلد لا يحتمل استمرار الشغور الرئاسي».