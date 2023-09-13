living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النزوح السوري الثاني "أخطر" من الأول... مخاوف أمنيّة ومُعطيات مُوثقة لدى الأجهزة... الوضع قد يخرج عن السيطرة

13
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: إبتسام شديد-

التحديات التي يواجهها لبنان صارت كبيرة ومتشعبة، من الاستحقاق الرئاسي المعطل الى الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والمالية، الى النقطة الأهم المتعلقة بالأمن الذي صار مهددا بما يحدث في مخيم الشتات الفلسطيني في عين الحلوة، وصولا الى التدفق السوري بنسخة جديدة الى لبنان.


النزوح السوري الثاني الى لبنان، بموازاة انفجار الوضع في عين الحلوة أربكا الوضع اللبناني، مع تدفق مفاجىء للسوريين عبر المعابر غير الشرعية، فالموجة الاخيرة من النازحين في دائرة الشبهات والشكوك، وأسئلة كثيرة تدور حولها: لماذا تدفق النازحين الآن بالتحديد؟ ومَن وراء خروجهم من بلادهم؟ هل هناك دوافع اقتصادية فعلا؟ وأين الدولة؟ ولماذا التقاعس الحكومي الرسمي والهروب من تحمل المسؤولية؟


التساؤلات نفسها حضرت في اللقاء الوزاري التشاوري في مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد ان طار نصاب الجلسة بغياب وزراء عنها، ليظهر أيضا ان عددا كبيرا من المسؤولين يتعاطون بخفة وعدم مسؤولية، على الرغم من دراية اكثريتهم ان مسألة النزوح تهدد الوضع اللبناني بالانفجار. فغياب وزراء عن جلسة ملحة لمعالجة الأزمة الكارثية لا مبررات له إلا الحسابات السياسية الضيقة، التي لا تخدم مصلحة لبنان، فيما حكومة تصريف الاعمال تأخرت في وضع خطة طوارىء للأزمة، في حين ان القرارات التي صدرت عنها باعتقاد سياسيين، ليست إلا نسخة أخرى من قرارات سابقة بقيت من دون تنفيذ.


فالسلطة السياسية، بحسب مصادر سياسية متابعة، لا تزال تتعامل بخقة مع أخطر ملف واجهه لبنان منذ اندلاع الحرب السورية عام ٢٠١١ ، وذلك يقود الى وجود مؤامرة برعاية خارجية لإبقاء النازحين في لبنان ودمجهم، وهذا ما يظهر في تواطؤ المجتمع الدولي الذي يمد النازحين بالمساعدات والأموال، ويشجع من بقي في سوريا الى الخروج منها للإستفادة المالية، خصوصا ان سوريا ترزح تحت وطأة ازمة إقتصادية كبيرة...


المعطيات والتفاصيل الكاملة المتعلقة بموجة النزوح الثانية، جرى بحثها في اللقاء الحكومي الأخير، حيث وضع قائد الجيش العماد جوزف عون رئيس حكومة تصريف الاعمال والمسؤولين، في صورة الوضع والمعطيات المتوفرة لدى الجيش، واصفا النزوح بانه صار خطيرا جدا، ويشكل تهديدا لكيان وهوية لبنان وينذر بمضاعفات أمنية.

 

النزوح الثاني "يقلق" اليرزة، تضيف المصادر، فالجيش يقوم بواجباته كاملة ضمن صلاحياته وإمكاناته، مع الخوف من ان يتفاقم الوضع ويخرج عن السيطرة، في ظل التقاعس السياسي عن المساعدة، فالجيش يتابع الملفات الأمنية الداخلية، وفي جهوزية في محيط عين الحلوة تحسبا للأسوأ ومستمر بأداء مهامه، الا ان ملف النزوح يتطلب معالجة خاصة، لان الجيش يواجه صعوبات في ضبط المعابر، ومواجهة مهربين اكتسبوا خبرة ومهارات بتهريب السوريين عبر الطرق الوعرة، كما يواجه إضافة الى تهريب البر عبر الحدود الشمالية والشرقية، تهريب البحر بمراكب الموت للهاربين السوريين والفلسطينيين مع عدد من اللبنانيين من جحيم الأزمات.


ووفق ما توفر من معلومات لدى الاجهزة الامنية، فالنزوح الأخير مرتبط بأجندات معينة، خصوصا ان ٩٠ بالمئة من الداخلين الى الأراضي اللبنانية من فئة الشباب المدربين على حمل السلاح، مما يلغي نظرية النزوح الاقتصادي، ويطرح مخاوف معينة ويفتح الباب على واقع خطير جدا يتم الإعداد له، ربطا بالتزامن مع الانفجار الأمني في عين الحلوة.

 

باعتقاد المصادر ان أزمة النزوح السوري الى لبنان، تحوّلت الى قنبلة موقوتة سوف تنفجر قريبا، في ظل انسحاب الدولة من تنظيم المسألة، واللجوء الى قرارات عوجاء لا تعالج المشكلة من أساسها. فالقوى الأمنية تبذل قصارى جهدها، إلا ان عملها وحده لا يكفي، فلا عديد الجيش يكفي لتغطية كامل الحدود ووقف عملية تهريب السوريين، ولا غطاء سياسي بعد للتعامل مع الموضوع على الأرض. فعمل الأجهزة يقوم على القبض على المهربين وتوقيف النازحين غير الشرعيين وإعادتهم الى بلادهم والحد من تدفقهم، ومع ذلك فان هذه الاجراءات وحدها لا تكفي.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   