بري: اذا ما نفذت كل مندرجات الإتفاق السعودي الإيراني ستغير وجه المنطقة

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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: أن "إنجاح الإتفاق الايراني-السعودي يقطع الطريق على مشاريع الحروب والفتن".

وأضاف في حديث لِـ"الوفاق"، "اذا ما نفذت كل مندرجاته، سوف يغير إيجابًا وجه المنطقة على مختلف الأصعدة، لاسيما في التقدم والإستقرار لان ايران والسعودية دولتان مركزيتان في جغرافية المنطقة وديموغرافيتها".

وتابع بري، "لاشك ان صورة المشهد في المنطقة لا تبعث على الإرتياح، وهي مثيرة للقلق وتستوجب وعياً ويقظة استثنائيين على كافة المستويات".

وأردف، "نقدر دائما للجمهورية الاسلامية الايرانية مواقفها الداعمة للبنان في مختلف المجالات وفي كافة المحافل الاقليمية والدولية والمنتديات البرلمانية".