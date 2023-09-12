سفارة لبنان في الرباط تنظم حملة تبرّع بالدم لصالح جرحى الزلزال

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في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين لبنان والمغرب، وبرعاية وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، نظّمت سفارة لبنان في الرباط حملة دعت فيها أبناء الجالية اللبنانية للتبرّع بالدم، تحت شعار"بالدم سوا "، لصالح جرحى الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة في الرباط.

وقد شكلت حملة التضامن والتكافل، من خلال الإستجابة لتداعيات الزلزال، مناسبة لتجديد الشكر للمغرب على وقوفه الدائم والتاريخي الى جانب لبنان ومساعدته لا سيما مؤخرا" لمواجهة تداعيات إنفجار مرفأ بيروت، وتأكيداً على عمق العلاقات الثابتة بين البلدين والشعبيْن الشقيقين.