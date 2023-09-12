شرف الدين يكشف: قمنا بوضع خطة لمعالجة أزمة النزوح في الإجتماع أمس

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قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين: "قمنا بوضع خطة لمعالجة أزمة النزوح في الإجتماع أمس، ومن ضمن هذه الخطة تحميل مسؤولية كل وزارة مسؤوليتها".



وأضاف في حديث لِـ"الجديد"، "أنا أعمل ضميريًا من غير تكليف ولدي ملف كامل متعلق بملف النازحين مستعداً لتسليمه إلى وزير الخارجية بو حبيب".



وكان قد قرر مجلس الوزراء في جلسة بعد ظهر أمس الاثنين، بشأن النزوح السوري، الطلب إلى الإدارات والوزارات المعنية كلّ ضمن اختصاصه التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة.

بلاضافة الى، منع دخول السوريين بطرق غير شرعية وإتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم كما قرر تكثيف إجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية